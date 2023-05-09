Броневики «Ахмат» и «Спартак» впервые участвовали в параде Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронеавтомобили АМН-590951 «Спартак» во время парада, посвященного 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

Новейшие боевые бронированные машины З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади, сообщает ТАСС. Образцы бронеавтомобилей выехали на площадь сразу после прохода танка Т-34 времен Великой Отечественной войны.

Также по Красной площади проехали бронеавтомобили «Тигр-М СпН» и «ВПК-Урал». Кроме того, участие в параде приняли оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400 и ПГРК «Ярс». Завершили прохождение техники колесные БМП К-17 на платформе «Бумеранг».

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада руководил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.

Президент России Владимир Путин завершил свою речь на параде словами о величии единства страны. Он подчеркнул, что нет ничего крепче, мощнее нашего единства, нет ничего сильнее нашей любви к Родине.