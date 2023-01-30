В Подмосковье задержали участника жестокой криминальной банды В Подмосковье задержали лжекурьера, ограбившего жительницу Балашихи

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Московской области задержали участника криминальной группировки «Желтые хризантемы», главарь которой приходил к своим жертвам с цветами, сообщает Telegram-канал «112». В конце декабря мужчина притворился доставщиком цветов, после чего ограбил жительницу Балашихи, украв у нее из дома 500 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Как указали в источнике, преступление он совершил в день своего рождения. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов проследили за мужчиной по камерам наблюдения. На опубликованных в Сети кадрах видно, как предположительный преступник в медицинской маске купил белые розы, с которыми он и отправился к своей жертве. Грабитель покинул место преступления, выпрыгнув из окна в сугроб.

14 января стало известно, что полиция в Петербурге задержала двух мужчин, которые 17 декабря избили и ограбили 59-летнюю женщину, в чью квартиру попали, представившись курьерами по доставке цветов. Преступники похитили у пострадавшей 15 тысяч рублей.

13 января двое грабителей со старинным пистолетом ограбили одну из ювелирных лавок в Санкт-Петербурге. Налет был совершен на магазин, находящийся на Большой Московской улице. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.