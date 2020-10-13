В Москве закрыли клинику, незаконно выдававшую справки об отсутствии COVID

https://static.news.ru/photo/79c07af0-0d60-11eb-ab2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росздравнадзор приостановил деятельность московской клиники, которая незаконно выдавала справки об отсутствии коронавируса. Инспекторы провели в клинике контрольную закупку, в ходе которой им за 15 минут выдали результат экспресс-теста на антитела.

В отношении ООО «Афина» открыто административное расследование, в течение трёх дней будут составлены протоколы по ч.4 ст.14.1, ст. 6.25 и ст.6.38 КоАП РФ. Деятельность клиники приостановлена, здание опечатано, — сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.

Уточняется, что в справке организация указывала метод исследования — ПЦР (полимерная цепная реакция). Однако этот метод позволяет выявить присутствие вируса в организме и не является тестом на антитела. Сотрудники Росздравнадзора изъяли используемые в клинике тесты и другие медицинские изделия для установления их происхождения и эффективности.

Как писал NEWS.ru, на сегодняшний день в РФ зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности — как детекции самого возбудителя антигена, так и детекции непосредственно антител в организме, причём разных антител — и острофазных, и хронических. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также отметил, что развёртывание производственных мощностей позволило не допустить в России дефицита тест-систем. Министр при этом добавил, что модели угроз и ориентация инфекционной службы в РФ не всегда соответствовали тому, с чем пришлось столкнуться во время пандемии.