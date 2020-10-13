В РФ зарегистрировано более 120 тест-систем на выявление COVID-19 и антител

https://static.news.ru/photo/f780e1c8-0d3d-11eb-88ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 120 различных тест-систем на выявление коронавируса и антител к нему зарегистрировано в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 120 всевозможных тест-систем различной направленности — как детекции самого возбудителя антигена, так и детекции непосредственно антител в организме, причём разных антител — и острофазных, и хронических, — цитирует ТАСС Мурашко.

Во время Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» он также отметил, что развёртывание производственных мощностей позволило не допустить в России дефицита тест-систем. Министр при этом добавил, что модели угроз и ориентация инфекционной службы в РФ не всегда соответствовали тому, с чем пришлось столкнуться во время пандемии.

Как писал NEWS.ru, страховые полисы от коронавируса становятся популярными среди российских клиентов в связи с новой вспышкой заболевания, рассказали участники рынка. После пика востребованности в апреле — мае 2020 года повторный рост зафиксирован в августе. С весны продано 720 тыс. страховок, которые покрывали случаи заболевания коронавирусом. Выплаты гражданам уже составили как минимум 300 млн рублей, следует из данных топ-10 крупнейших страховых компаний. При этом треть воспользовавшихся страховкой — медработники. В разных компаниях цена на такие полисы варьируется от 1,8 тыс. до 8,4 тыс. рублей, выплаты при заболевании составят от 20 тыс. до 110 тыс. рублей, а в случае смерти — от 500 тыс. до миллиона рублей. Выплаты по ним предоставляются в любом случае, вне зависимости от пандемии или режима ЧС.