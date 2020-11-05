В Москве за сутки умерли 69 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 69 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 67 смертей. Общее число умерших в столице достигло 7140.

По данным на утро 5 ноября, в столице было выявлено 450 436 случаев заражения, 5255 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 712 858 человек (+19 404 за последние сутки), 29 509 пациентов погибли (+385 за последние сутки).

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.