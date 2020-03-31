Согласно данным компании «Яндекс», рассчитывающей «индекс самоизоляции» по аналогии с пробками на улицах, большинство жителей столичного региона 31 марта остались дома.
Индекс самоизоляции в Москве утром
Как писал NEWS.ru, аналитики компании «Яндекс» рассчитали индекс самоизоляции для оценки уровня присутствия людей на улицах по шкале от 0 до 5, где 5 — наименьшее количество людей, которое бывает в городах глубокой ночью, а 0 — максимальное, соответствующее часу пик в будни. Сейчас на странице проекта можно увидеть данные по всем городам РФ с населением более 1 млн человек. В ближайшее время индекс будет рассчитываться для городов с населением от 50 тыс. человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв издали указы, согласно которым гражданам с 30 марта разрешается покидать жильё только в случаях обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем продуктовом магазине или аптеке, выгула домашних животных и выброса мусора.
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