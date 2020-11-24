В Москве с 2021 года упростят оформление пенсии при потере кормильца

https://static.news.ru/photo/a949069e-2e52-11eb-938a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января 2021 года жителям столицы не нужно будет предоставлять в Главархив Москвы свидетельство о браке и другие документы для подтверждения сведений о трудовом стаже и заработке умерших родственников. Постановление, упрощающее оформление пенсии при потере кормильца, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сведения, которые доказывают родство между заявителем и умершим родственником, Главархив будет запрашивать самостоятельно в электронном виде. Всю информацию ведомство сможет получить в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, — сообщили в пресс-службе мэра столицы.

Как писал NEWS.ru, повторные документы в московских загсах при наличии актовой записи в едином реестре теперь будут выдаваться в день обращения. Кроме того, в столичных учреждениях уже сейчас можно быстрее получить утерянные документы, оформленные в других регионах. В Едином госреестре ЗАГС находится уже более 20,2 млн актовых записей, это 75% от общего количества записей в Москве.

В Единый федеральный реестр ЗАГС сейчас оцифровываются и вносятся все записи с 1926 года. Полную оцифровку архивов планируется завершить до конца 2020 года.