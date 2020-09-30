В загсах Москвы сократили время выдачи документов

https://static.news.ru/photo/448627de-03b7-11eb-88f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторные документы в московских загсах при наличии актовой записи в едином реестре теперь будут выдаваться в день обращения. Кроме того, в столичных учреждениях уже сейчас можно быстрее получить утерянные документы, оформленные в других регионах.

На протяжении последних двух лет мы переводим актовые записи в Единый государственный реестр ЗАГС. В нём находится уже более 20,2 млн актовых записей. Это 75% от общего количества записей в Москве, — цитирует «Москва 24» заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Она уточнила, что если нужной записи не окажется в едином реестре, повторный документ выдадут максимум через три рабочих дня.

Загсы РФ работают в Едином госреестре записей актов гражданского состояния уже два года. Сейчас в него вносятся текущие регистрируемые акты, затем планируется добавить в систему все записи с 1926 года.

Как писал NEWS.ru, данные о регистрации смерти, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, могут получить Федеральная служба судебных приставов, Минцифры и нотариусы. Соответствующие поправки в статью закона «Об актах гражданского состояния» подготовил Минфин РФ. Эта инициатива позволит вышеупомянутым структурам более эффективно выполнять свою работу. Например, судебные приставы смогут быстрее прекращать исполнительные производства в отношении умерших должников, а предоставление данных оператору единой системы нотариата — ФНП — позволит оперативно прекращать доверённости нотариусов.