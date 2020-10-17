На перевод и оцифровку архивов ЗАГС выделят более 1 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/6a71c744-1156-11eb-ba29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Архивные записи актов гражданского состояния, составленные на иностранных и национальных языках, переведут на русский, а затем оцифруют и выгрузят в Единый федеральный реестр ЗАГС. Для этого правительство дополнительно выделит 1,1 млрд рублей. Полную оцифровку архивов планируется завершить до конца 2020 года.

В процессе перевода бумажных архивных книг обнаружилось, что часть записей составлена на языках, отличных от русского, — татарском, арабском. Перед оцифровкой их потребуется перевести. К работе будут привлечены профессиональные переводчики, — говорится в сообщении правительства.

В Единый федеральный реестр ЗАГС оцифровываются и вносятся все записи с 1926 года.

Как писал NEWS.ru, повторные документы в московских загсах при наличии актовой записи в едином реестре теперь будут выдаваться в день обращения. Кроме того, в столичных учреждениях уже сейчас можно быстрее получить утерянные документы, оформленные в других регионах. В Едином госреестре ЗАГС находится уже более 20,2 млн актовых записей, это 75% от общего количества записей в Москве.

Загсы РФ работают в Едином госреестре записей актов гражданского состояния уже два года. Сейчас в него вносятся текущие регистрируемые акты, затем планируется добавить в систему все записи с 1926 года.