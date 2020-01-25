https://static.news.ru/photo/4b4a2268-3f46-11ea-b2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском ЗАГСе рассказали, что в 2019 году новорожденных мальчиков чаще всего называли Александрами (2991), Михаилами (2762) и Максимами (2600), а девочек — Софьями (3261), Мариями (2688) и Аннами (2548). Кроме того, в столице появились на свет дети с необычными именами: Гермиона, Феникс, Один, Гагарин, Данте, Рюрик, Март, Златоцвета и Реал (в честь испанского футбольного клуба).

Многих детей нарекали двойными именами — Лука Адриэль, Эмиль Данила, Дениз Александр, Исмаил Леон, Анисья Дарина, Мия Милана, Аделина Елизавета, Николь Феврония и Мила Стефания, — сообщается на сайт мэра столицы.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году некоторые жители Бийска назвали своих новорождённых Магдалиной, Степанидой, Августиной, Нилом, Тамерланом и Самуилом. А одни особо креативные родители решили назвать ребёнка в честь героя сериала «Бригада» — Космосом. Специалисты бийского ЗАГСа пытались отговорить родителей довольно долго — но те объяснили, что сейчас это самое распространённое имя в Москве и Питере. Мальчиков, родившихся в прошлом году в Бийске, в основном всё же называли Александрами, Михаилами, Максимами, Иванами и Артёмами, а девочек — Софьями, Аннами, Дарьями, Викториями и Полинами.