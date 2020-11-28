«Остров Мечты» могут закрыть за нарушение мер по COVID-19

https://static.news.ru/photo/f34c10ca-319e-11eb-baf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В московском парке развлечений «Остров Мечты» не соблюдали меры профилактики коронавируcа. За это владельцев могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.

Парк развлечений «Остров Мечты» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19, — цитирует РИА Новости сообщение оперштaба столицы.

Ранее в одном из московских магазинов «М.Видео» у нескольких сотрудников был выявлен коронавируc. Магазин был опечатан, и его судьбу решит суд. Он тоже может быть закрыт на 90 дней.

Столичные медики за последние 24 часа диагностировали коронавируc ещё у 7320 жителей города. Общее число выявленных в Москве с начала пандемии случаев заражения достигло 592 415.

Как писал NEWS.ru, Минпромторг России направил российским регионам письмо с предложениями по организации работы фуд-кортов в торговых центрах, предполагающими ресторанный формат обслуживания. Как стало известно, данный регламент в условиях коронавируса разработал Союз торговых центров совместно с крупными ТЦ. Такие меры могут стать альтернативой закрытию или ограничению работы фуд-кортов в различных регионах РФ.