В Москве арестовали семейную пару по подозрению в истязании ребёнка

https://static.news.ru/photo/c63e4f2a-94a0-11eb-a571-96000091f725_660.jpg Фото: Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

Суд в Москве арестовал опекуна и её мужа по подозрению в издевательствах над подростком. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Установлено, что с 2018 года по март 2021 года 35-летняя женщина, являющаяся опекуном малолетней девочки 2010 года рождения, а также её 47-летний муж, на территории частного дома в посёлке Щаповское в городе Москве систематически подвергали ребёнка избиению, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что преподаватели в школе обнаружили у девочки множественные гематомы головы и тела. Школьницу пришлось госпитализировать. Впоследствии она рассказала, что травмы ей нанесли женщина вместе с сожителем. Она также сообщила о применении к ней недопустимых методов воспитания.

Ранее полицейские объявили в розыск жительницу города Новошахтинска Ростовской области. Она подозревается в том, что держала свою восьмилетнюю дочь связанной и не давала ей еду.

Как писал NEWS.ru, московская прокуратура возбудила уголовное дело об истязании ребёнка в детском саду. Инцидент произошёл 28 января. Фигурантом дела стала 32-летняя заместитель директора учреждения.