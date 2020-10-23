В московском метро введут скидки для поездок вне часа пик

https://static.news.ru/photo/a11d8cdc-152b-11eb-95ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скидка 50% от стоимости билета будет действовать на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовой) линиях московского метро при поездках вне часа пик, заявил мэр города Сергей Собянин.

Новые правила будут действовать со 2 ноября. Для получения скидки необходимо войти на любую станцию одной из двух веток с открытия подземки до 7:15 или с 8:45 до 9:15.

Это первый пилотный проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро, — написал градоначальник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На сайте столичного транспорта указано , что скидка действует только в рабочие дни и распространяется на пересадки с других видов транспорта. При этом акция не распространяется на льготные проездные и бумажные билеты «Единый», а также при пересадке с МЦД, передаёт RNS.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в четверг утром, 22 октября, в метро Москвы 97% пассажиров были в масках. Это следует из сообщения столичного дептранса. Людей, не соблюдающих перчаточно-масочный режим, не пускали в метро. Наибольшее количество пассажиров без масок наблюдалось на станциях «Савёловская», «Щёлковская», «Новогиреево», «Семёновская» и «Тёплый Стан».