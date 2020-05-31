В московские парки будут пускать согласно графику прогулок

https://static.news.ru/photo/40cf514a-a347-11ea-8440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июня в Москве разрешены прогулки, в том числе и в парках, при условии соблюдения дистанции и наличии средств защиты. В столичных парках уже нанесли разметку на дорожки и подготовили оповещения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер.

На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер, — сообщили РИА Новости в Мосгорпарке.

При этом, на территориях парков останется ряд ограничений. Запрещено будет присаживаться на лавочки, заходить в беседки, на детские и спортивные площадки. Кроме того, в парк будут пускать только в маске и перчатках в соответствии с установленным графиком прогулок.

Как писал NEWS.ru, с 1 июня территория ВДНХ в Москве открывается для прогулок и занятий спортом. Павильон № 75 будет законсервирован до октября из-за размещённого в нём временного госпиталя для больных коронавирусом. посетители выставки под открытым небом будут обязаны соблюдать социальную дистанция, гулять только в перчатках и масках. Загруженность территории будет контролироваться при помощи приложения «Помощник Москвы».