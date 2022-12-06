В море у Севастополя уничтожили два БПЛА Власти Севастополя сообщили об уничтожении в море двух беспилотников

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Два беспилотных летательных аппарата были уничтожены в море на большом удалении от Севастополя, сообщила РИА Новости пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева. Никто из севастопольцев не услышал никаких звуков, военные сработали штатно.

Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о том, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили пять беспилотников вблизи газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Также авиация РФ уничтожила американскую РЛС AN/TPQ-37 в ДНР, два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Запорожье и ЛНР, а также поразила пункт управления 128-й бригады украинской армии в Запорожской области.

Ранее в Минобороны Великобритании заявили, что влияние России в акватории Черного моря может быть существенно ослаблено после демонстрации способности Украины угрожать Новороссийску. Кроме того, представители ведомства считают, что после ударов беспилотников по Севастополю российские суда в Черном море испытывают трудности, в связи с чем они были перевезены в Новороссийск.