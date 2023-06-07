В Мордовии полицейские изъяли у продавцов 1320 литров сидра Метанол обнаружен в одной из 44 кег сидра, изъятых полицией в Мордовии

Фото: МВД по Республике Мордовия

В Мордовии в ходе рейда по 25 организациям розничной торговли и на оптовой базе изъяты 44 кеги с сидром марки «Мистер Сидр», закупленных в Самарской области, сообщается на сайте регионального главка МВД. В общей сложности до продажи не допустили 1320 литров алкогольного газированного напитка. В одном из образцов обнаружен метанол.

Всего 6 июня полицейскими изъято 1320 литров продукции. ЭКЦ МВД по Республике Мордовия по изъятым образцам проведена физико-химическая экспертиза. В ходе производства исследования экспертами установлено, что в представленном напитке, изъятом из торговой точки, расположенной по улице Севастопольской в Саранске, имеется метанол. Содержание метилового спирта составило 3,6 %, — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции проводят профилактическую работу с населением. Они просят не приобретать товары марки «Мистер Сидр».

Утром 7 июня было известно о 96 смертях, связанных с отравлением сидром в России. Ученица 11 класса впала в кому после того, как выпила «Мистер Сидр» в городе Шумиха Курганской области.

Вечером 6 июня Следственный комитет РФ предъявил обвинение самарскому предпринимателю, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром в регионах Приволжского федерального округа. Бизнесмену инкриминируют статью о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, ставших причиной смерти двух и более людей.