Число отравившихся сидром россиян почти достигло 100 Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области выросло с 31 до 42

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Число госпитализированных с отравлением сидром в Ульяновской области, где погибли 20 человек, выросло до 42 человек, сообщает минздрав региона на своем сайте. Всего в России фальсифицированным напитком «Мистер Сидр» отравились 96 человек, погибли 32 человека.

По оперативным данным в регионе выявлено 62 случая отравления алкогольсодержащим напитком. В 20 случаях отравление привело к летальному исходу. Состояние пострадавших в настоящее время оценивается врачами как тяжелое и средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

В региональном минздраве призвали жителей области воздержаться от употребления алкогольсодержащего напитка категории «Сидр» и алкогольных коктейлей, а также сообщать о продаже напитка «Мистер Сидр» по номеру 112.

Таким образом, в Ульяновской области известно о 20 случаях смерти, 42 человека находятся на лечении. В Самарской области — о девяти смертях и 15 пострадавших, в Нижегородской области — два смертельных случая и четыре пострадавших, в Удмуртии — один погибший и один госпитализированный. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком.

Ситуация остается на личном контроле главного санитарного врача Анны Поповой, которая ранее поручила выявлять и изымать сомнительную продукцию бренда во всех регионах.

Следственный комитет ранее предъявил обвинение самарскому предпринимателю, арестованному в Ульяновске по делу о массовом отравлении сидром. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.