В Минобрнауки Дагестана провели обыски Минобрнауки Дагестана сообщило об обысках

Фото: СК РФ

Сотрудники Следственного комитета провели обыски в здании Министерства образования и наук Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По словам собеседника агентства, сейчас Минобрнауки работает в штатном режиме, все следственные мероприятия были завершены.

В ведомстве работниками Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Дагестан проведены мероприятия в рамках установленной компетенции. В настоящее время мероприятия завершены. Министерство работает в штатном режиме, — рассказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что обыски проводились в рамках уголовного дела, связанного с выплатами директорам школ.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски у шести организаторов движения «Весна» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в Санкт-Петербурге, Твери, Новосибирске и Барнауле. Были возбуждены уголовные дела в отношении организаторов «Весны» по статьям о фейках и дискредитации Вооруженных сил России, призывах к осуществлению «деятельности против безопасности государства», организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.