У организаторов движения «Весна» прошли обыски

Фото: НАК

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у шести организаторов движения «Весна» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в четырех городах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Обыски проводились в Санкт-Петербурге, Твери, Новосибирске и Барнауле.

Обыски проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге, — уточнил собеседник агентства.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении организаторов «Весны» по статьям о фейках и дискредитации Вооруженных сил России, призывах к осуществлению «деятельности против безопасности государства», организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

«ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщает, что пятерых членов организации доставили на допросы в Москву: сегодня им собираются предъявить обвинения, а завтра — рассмотреть ходатайства о мере пресечения.

6 декабря 2022 года суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск местной прокуратуры, признав молодежное демократическое движение «Весна» экстремистской организацией. Деятельность объединения на территории России была запрещена. В прокуратуре считают, что «Весна» подрывает общественную безопасность и основы конституционного строя, используя политические технологии, включая массовые протесты с «применением насилия к представителям правоохранительных органов, обеспечивающим правопорядок».