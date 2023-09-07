Авиация группировки «Юг» нанесла удары по ВСУ на пяти направлениях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российская штурмовая и армейская авиация нанесла удары по живой силе и бронетехнике ВСУ на пяти направлениях, рассказал РИА Новости руководитель пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили. Также ракетными ударами были поражены два опорных пункта и два пункта временной дислокации подразделений 118-й бригады теробороны в районах Нового и Южного, заявил он.

Штурмовой и армейской авиацией южной группировки войск нанесены удары по живой силе и бронетехнике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях, — сказал Минесашвили.

Он также указал, что артиллерия группировки «Юг» уничтожила полевой склад с боеприпасами, два блиндажа и долговременную огневую точку. Кроме того, ликвидированы пункты управления беспилотными аппаратами, позиция гранатометного расчета АГС, танк, четыре пикапа и две боевые бронированные машины — все эти объекты находились в Первомайском, Клещеевке, Часовом Яре, Очеретино, Марьинке, Красногоровке, Веселом, Верхнекаменском, Спорном и Лисце.

Кроме того, начальник пресс-центра рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы в Белой Горе, Ивано-Дарьевке и Часовом Яре были уничтожены украинская буксируемая гаубица 152-миллиметрового калибра «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка 122-миллиметрового калибра 2С1 «Гвоздика», 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», а также три 120-миллиметровых миномета в Авдеевке, Победе и Первомайском и один миномет 82-миллиметрового калибра в Спорном. Помимо этого, FPV-дроны уничтожили две группы пехоты в Раздоловке.

Ранее сообщалось, что российские мотострелки из Южной группировки войск разбили два блиндажа ВСУ в районе Соледара. По словам одного из разведчиков, который служит на этом участке, цель противника была поражена артиллерией с трех выстрелов. До этого начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили отметил, что российская ТОС «Солнцепек» поразила скопление украинских сил в районе Клещеевки в Артемовском районе.