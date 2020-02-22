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Руководитель комиссии по вопросам лифтового хозяйства Сергей Чернышов сообщил о планах региональных операторов капитального ремонта. По его словам, все отработавшие свой срок лифты будут заменены в многоквартирных домах России до 15 февраля 2025 года.

У нас задача до 15 февраля 2025 года заменить все отработавшие нормативный срок лифты в многоквартирных домах. Эта работа при поддержке Минстроя регионами осуществляется, мы видим положительную динамику. Задача —...