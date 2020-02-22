https://static.news.ru/photo/f318084a-5538-11ea-81a0-fa163e074e61_660.jpg Грета Тунберг Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Ставшая знаменитой в 2019 году экоактивистка из Швеции Грета Тунберг поддержала репостом в социальной сети жителей Красноярска, которые протестуют против режима «чёрного неба». Жители российского города вышли на пикет против загрязнения окружающей среды в пятницу, 21 февраля.

Пользовательница социальной сети Twitter Соня Епифанцева написала на своей странице, что в Москве в течение пятницы было солнечно. А вот в Красноярске по-прежнему действовал режим «чёрного неба». По словам Епифанцевой, люди не заслужили того, чтобы жить в подобных «постапокалиптических условиях».

Today it was sunny in Moscow, but not in Krasnoyarsk - the sky is still âblackâ there because of air pollution.



But nobody deserves to live in a post apocalyptic future like this. #climatestrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/Hrs5HH9eXq — Ð¡Ð¾Ð½Ñ ÐÐ¿Ð¸ÑÐ°Ð½ÑÐµÐ²Ð° (@sofyepifantseva) February 21, 2020

Ещё один россиянин по имени Аршак Макичян подчеркнул, что грязный воздух является причиной смерти граждан. По его словам, использовать уголь на земле надо прекратить, чтобы не подвергать опасности здоровье людей.

Посты жителей Красноярска Тунберг репостнула на своей странице в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что Красноярск возглавил список городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.

Рейтинг IQAir составила компания AirVisual. Красноярску в этом списке присвоена оценка 258, то есть «очень нездоровый воздух».