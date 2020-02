Пользовательница социальной сети Twitter Соня Епифанцева написала на своей странице, что в Москве в течение пятницы было солнечно. А вот в Красноярске по-прежнему действовал режим «чёрного неба». По словам Епифанцевой, люди не заслужили того, чтобы жить в подобных «постапокалиптических условиях».

Today it was sunny in Moscow, but not in Krasnoyarsk - the sky is still “black” there because of air pollution.



But nobody deserves to live in a post apocalyptic future like this. #climatestrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/Hrs5HH9eXq