Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Теледоктор Елена Малышева рассказала о том, как врачам в Тюменской области пришлось добираться к беременной женщине по замёрзшему болоту и проводить операцию в деревенском доме, в котором нет водопровода. Этот сюжет тронул подписчиков врача до слёз.

Инцидент произошёл в посёлке Старый Каишкуль, который находится в 170 км от Тюмени. У беременной женщины началось кровотечение. Ей потребовалась экстренная помощь. Однако эту местность сильно замело. Тракторист расчищал дорогу...