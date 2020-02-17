Красноярск возглавил список городов мира с самым высоким уровнем загрязнения воздуха.
Рейтинг IQAir составила компания AirVisual. Красноярску в этом списке присвоена оценка 258, то есть «очень нездоровый воздух».
В первую пятёрку также вошли Мумбаи, Дакка, Улан-Батор и Калькутта,
Ранее NEWS.ru писал о том, что качество воздуха в столичном регионе за последние десять лет заметно улучшилось, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Он уточнил, что показатели улучшились в два раза по всем вредным веществам, которые способны негативно повлиять на здоровье горожан.
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