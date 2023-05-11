В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Мелитополе 11 мая было совершено покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Евгений Балицкий. Судья не пострадал, однако ранения получили двое его охранников, им оказывается медпомощь.

В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении. <...> Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни, — написал Балицкий.

Он добавил, что в настоящий момент об организаторах покушения неизвестно, следствие работает над этим.

6 мая произошло покушение на российского писателя Захара Прилепина. Взрывное устройство сработало под днищем машины. В результате писатель получил тяжелые травмы ног и другие ранения.

Прилепина прооперировали, медики оценивают его состояние как стабильное. По словам писателя, в его машине были установлены две мины, однако сдетонировала только одна. После взрыва первого СВУ исполнитель испугался и убежал. Если бы он взорвал вторую мину, то погибли бы все, отметил публицист.