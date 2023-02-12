В Мариуполе может появиться база Черноморского флота Мэр Мариуполя Моргун: в городе будет база Черноморского флота

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Ракетный катер «Ивановец»

База Черноморского флота появится в Мариуполе, выразил надежду мэр города Олег Моргун в разговоре с журналистами РИА Новости. По его словам, базу обустроят на Азовском судоремонтном заводе. Моргун подчеркнул, что на предприятии удалось сохранить много необходимого для работы с кораблями.

Будет база Черноморского флота на [Азовском] судоремонтном заводе. <...> Там такие станки есть, 12-метровые, которые валы точат. Даже это сохранили ребята, смазали. Административные здания смотрели, доки смотрели, пирсы. Все обошли, посмотрели. Это будет работать, 100%, — рассказал мэр Мариуполя.

К настоящему моменту у Черноморского флота РФ есть несколько баз, в частности, в Новороссийске и Севастополе.

Ранее стала известна судьба металлургического комбината «Азовсталь». Как рассказала директор федерального автономного учреждения «Роскапстрой» Юлия Максимова, предприятие, которое было разрушено в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике в прошлом году, восстанавливать не планируется. По ее словам, подобные предприятия проектировались и строились в СССР при плановой экономике и тогда были уместны и рентабельны, поскольку работали и оставались загружены, теперь ситуация изменилась.