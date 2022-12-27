Семья из восьми человек расстреляна в Макеевке в ДНР, сообщает ТАСС. По данным агентства, среди расстрелянных оказалось трое детей, младшему из которых был один год.
Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей, — цитирует агентство источник в Макеевской городской администрации.
Трагедия произошла в Червоногвардейском районе города. На место выехали силовики, которым предстоит выяснить причину инцидента и найти лиц, расстрелявших семью.
Ранее Ворошиловский межрайонный суд в Донецке продлил содержание под стражей 19 солдатам батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на два месяца. Это первый случай продления ареста в республике по законодательству России.