В Макеевке сообщили о расстреле семьи из восьми человек ТАСС: в Макеевке расстреляли семью из восьми человек

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Семья из восьми человек расстреляна в Макеевке в ДНР, сообщает ТАСС. По данным агентства, среди расстрелянных оказалось трое детей, младшему из которых был один год.

Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей, — цитирует агентство источник в Макеевской городской администрации.

Трагедия произошла в Червоногвардейском районе города. На место выехали силовики, которым предстоит выяснить причину инцидента и найти лиц, расстрелявших семью.

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