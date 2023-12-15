В Магаданской области предложили ввести курортный сбор Правительство Магаданской области: курортные сборы помогут развитию туризма

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В Магаданской области предложили ввести курортный сбор для туристов, пишет «Газета.Ru». В правительстве региона со ссылкой на министерство культуры и туризма сообщили, что вырученные деньги будут направлены на развитие туристической инфраструктуры и создание положительного имиджа. Там отметили, что речь идет не о многомиллионных вливаниях в отрасль, а об эффективном расходовании средств.

Рассматривается возможность введения сбора в нашем регионе, так как перед нами стоят задачи обновлять и создавать туристическую инфраструктуру. Более того, продолжается модернизация материально-технической базы в сфере туризма. Важно понимать, что речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счет курортного сбора, — уточнили в правительстве.

Курортные сборы планируется тратить на увеличение туристического потенциала региона. В правительстве подчеркнули, что пока окончательное решение по данному вопросу не принято. Предварительно необходимо получить мнения всех заинтересованных лиц.

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев ранее заявил, что в России следует узаконить гостевые дома, признав их официальными средствами размещения. По его словам, запрещать их не планируется, но важно регулировать деятельность подобных мест, чтобы в том числе увеличить номерной фонд.