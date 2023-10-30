В Госдуме предложили узаконить гостевые дома Депутат ГД Тарбаев предложил узаконить гостевые дома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России следует узаконить гостевые дома, признав их официальными средствами размещения, рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. В беседе с «Парламентской газетой» депутат уточнил, что запрещать их не планируется, но важно регулировать деятельность подобных мест, чтобы в том числе увеличить номерной фонд.

Важно вывести из серой зоны гостевые дома — определить, что это такое и по каким правилам они должны работать. Запрещать их деятельность мы не будем, но регламент, классификация и требования к ним нужны, — пояснил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что перед комитетом также стоит задача зафиксировать понятие агрегатор на рынке туристических услуг. Сейчас такие сервисы успешно работают, но их деятельность никак не контролируется. Кроме того, депутаты обсуждают возможность узаконить право регионов самостоятельно решать, необходимо ли вводить курортный сбор.

Тарбаев отметил, что всего готовится около 50 поправок. Они будут взаимосвязаны с будущим основным законом, который будет способствовать развитию отрасли. Для работы над законопроектом планируется подключить Минпросвещения, МИД и ФСБ. Государственные инструменты применят для увеличения количества номерного фонда и повышения качества оказания услуг.

На территории Санкт-Петербурга с 1 октября 2023 года вступил в действие закон о введении курортного сбора. Согласно этому закону, с 1 апреля 2024 года взрослые путешественники будут обязаны уплачивать ежедневный сбор в размере 100 рублей за день.