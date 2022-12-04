В ЛНР заявили об обстрелах техникума в Алчевске Мэр Алчевска Апшев сообщил об обстрелах общежития техникума

Фото: Global Look Press

Мэр Алчевска Луганской Народной Республики Альберт Апшев сообщил, что в городе попали под обстрел здания местного техникума. В своем видеообращении в Telegram он подчеркнул, что здание общежития было разрушено полностью, в самом техникуме были выбиты стекла. По словам Апшева, погибших и пострадавших нет, на месте работают коммунальные службы.

На этот раз целью ракетного удара стал наш техникум. Абсолютно гражданская инфраструктура. По счастливой случайности жертв и пострадавших удалось избежать. <...> Полностью разрушено общежитие и повреждено остекление непосредственно техникума. Сейчас организовываем оперативные бригады, коммунальщики начнут разбор завалов. Службы города работают, также находятся здесь, на месте. Администрацией будет проводиться подворовой обход, осуществляться замеры поврежденного остекления, — сказал мэр Алчевска.

31 октября Апшев сообщил, что ВС Украины обстреляли город Алчевск, в результате чего было разрушено здание гостиницы. Один человек пропал без вести.

До этого представители ЛНР заявили, что в результате обстрела Алчевска ВСУ были повреждены Центр матери и ребенка и четыре многоквартирных дома. По их словам, обстрел производился из РСЗО американского производства HIMARS, в общей сложности было выпущено 12 ракет.