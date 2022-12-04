В ЛНР заявили о повышении уровня взаимодействия военных Разведчик из ЛНР рассказал о повышении уровня взаимодействия российских военных

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Российские военные в Луганской Народной Республике значительно наладили уровень взаимодействия между собой, заявил в беседе с РИА Новости разведчик спецназа Западного военного округа, который дислоцируется в населенном пункте Новоселовское. По его словам, солдаты окончательно распределили свои обязанности и стали действовать сообща.

Переломный момент наступил, наверное, недели две с половиной назад конкретно в этом населенном пункте, когда здесь подразделения начали работать не каждый по своему направлению. То есть, как вы знаете, пехота выполняет свои задачи, разведка выполняет свои задачи, танкисты выполняют свои, когда мы здесь заварили общее дело и работаем для одной цели, только тогда пошло продвижение, — сказал разведчик.

Он подчеркнул, что благодаря успешной коммуникации российские войска могут продвигаться вперед.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военные отказались от наступления на Луганском направлении в связи с непогодой. По его словам, ВСУ столкнулись с большими человеческими потерями, а в поставках боеприпасов произошли сбои. Тем не менее, подчеркнул он, локальные бои на линии фронта продолжаются.