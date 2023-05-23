В ЛНР заявили о попытках ВСУ прорвать оборону сил России под Кременной Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону сил России под Кременной

Фото: МО Украины

ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил под Кременной, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинские подразделения до пяти раз в день совершают атаки, чтобы вернуть ранее занимаемые ими позиции.

В районе населенного пункта Кременная противник на регулярной основе пытается прорвать нашу линию обороны и вернуть ранее утраченные позиции, — сообщил Марочко.

В середине мая глава Чечни Рамзан Кадыров допустил, что в Кременной работают небольшие диверсионные группы ВСУ, однако о полномасштабном контрнаступлении украинских подразделений речи не шло. Глава Чечни предположил, что попытки ВСУ отвоевать территорию, контролируемую спецназом «Ахмат», заранее обречены на неудачу, поскольку могут привести к серьезным потерям противника.

Ранее Марочко рассказал, что уцелевшие в битве за Артемовск украинские военные после сдачи города перейдут на Купянское и Краснолиманское направления в зоне СВО. Он отметил, что их основной задачей станет усиление других выдохшихся бойцов на этих направлениях.