Стало известно о выходе ВСУ из Изюма Марочко сообщил о выходе колонны ВСУ из Изюма на юг

Фото: МО Украины

Вооруженная колонна украинских военных вышла из Изюма и направляется на юг, об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram. По его словам, военнослужащие передвигались на колесной и гусеничной технике, и перевозили с собой боеприпасы и оружие советского образца.

С населенного пункта Изюм, в южном направлении отмечено передвижение колонны противника. На марше была как колесная, так и гусеничная техника. В кузовах автомобилей перевозились ящики с боеприпасами. Три автомобиля буксировали артиллерийские орудия. Предположительно советского образца, — сообщил Марочко.

Ранее военкор Андрей Коц заявлял, что Украина готовит войска к наступлению по трем направлениям. По его словам, ВСУ планируют взять рубеж Кременная — Сватово, рассечь на две части Донецкую Народную Республику, а также выйти к Крыму. Военкор указал на мощные оборонительные рубежи, которые возвели российские военные на этом участке линии боевого соприкосновения. По его мнению, для отражения наступления у России там «людей хватает».

Одновременно с этим генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия готовит самое крупнейшее с момента начала СВО наступление, происходит наращивание резервов и доступного вооружения. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс не видит признаков того, чтобы Россия изменила свою цель в вопросе Украины. По словам спикера военно-политического блока, Россия подготовила еще минимум 200 тысяч военнослужащих. Минобороны РФ сказанное Столтенбергом не подтверждало.