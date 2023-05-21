В ЛНР сообщили о погибших после обстрела села Пасечник: два человека погибли, пятеро ранены при обстреле Калиново-Борщеватое в ЛНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В результате обстрела села Калиново-Борщеватое в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли два мирных жителя, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио главы региона Леонид Пасечник. Он принес соболезнования родным и близким погибших.

Тяжелые новости приходят из села Калиново-Борщеватое. В 16.50 украинские националисты нанесли циничный удар по мирному населенному пункту. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. В результате циничного обстрела двое мирных жительниц погибло, пять человек ранено, — написал Пасечник.

Он отметил, что трое пострадавших в тяжелом состоянии были направлены в Луганскую республиканскую клиническую больницу. На месте продолжают работать экстренные службы, данные о повреждениях уточняются.

Ранее сообщалось, что врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет и еще семь человек пострадали в результате взрыва в Луганске, который произошел 15 мая в барбершопе, расположенном в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета. СМИ писали, что в салоне могла взорваться граната. 15 мая сообщалось, что после покушения Корнету провели операцию, он находился на аппарате ИВЛ, медики высказывали опасения из-за возможного отека мозга.