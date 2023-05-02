В ЛНР назвали возможную дату начала контрнаступления ВСУ Марочко: ВСУ могут начать масштабное контрнаступление 9 мая

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские войска могут начать масштабное контрнаступление 9 мая, предположил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в настоящее время ВСУ накапливают силы и формируют ударные группы. Он также предположил, что наступлению может предшествовать ряд провокаций.

Свой прогноз относительно 9 мая Марочко обосновал тем, что Киев «с высокой долей вероятности попытается омрачить празднование Дня Победы». Кроме того, он отметил, что в конце текущей недели ожидаются благоприятные погодные условия, что позволит ВСУ в полной мере использовать полученную от Запада военную технику.

Таким образом, в конце этой — начале следующей недели сохраняется большая вероятность возобновления Украиной активной фазы действий наступательного характера, — сказал Марочко.

На прошлой неделе он сообщил, что у ВСУ есть все необходимое для контрнаступления на узких участках местности. В то же время Марочко отметил, что российская оперативно-тактическая авиация и артиллерия и другие войска «представляют большую угрозу» для противника, поэтому командование ВСУ не решается реализовать замысел в полном объеме.