В Липецкой области продлили режим самоизоляции для пожилых людей

https://static.news.ru/photo/181556e6-33c0-11eb-a50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Липецкой области продлили до 16 декабря режим самоизоляции для граждан старше 65 лет из-за распространения коронавирусной инфекции.

В сообщении областной администрации указывается, что в период до 16 декабря пожилым людям рекомендуется ограничить контакты и не покидать места жительства. Больничные листы для этой категории населения будут продлеваться автоматически.

Выходить из дома гражданам старше 65 лет советуют только в исключительных случаях. Под таковыми подразумевается обращение за неотложной медицинской помощью, посещение магазинов в шаговой доступности, выгул животных и вынос мусора.

За время пандемии в Липецкой области выявили 11 375 случаев COVID-19. 9190 человек выздоровели, 117 скончались. 1 декабря в больницах региона находятся 938 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как передавал NEWS.ru, Липецкая область оказалась регионом с самым низким уровнем смертности детей в больницах. Согласно статистике Минздрава, этот показатель в области равен 0,08%. В целом по России больничная летальность детей составляет 0,16% (на начало 2014 года — 0,26%).