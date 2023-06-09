В Ленобласти задержан подросток, отравивший школьницу В Ленинградской области задержан подросток, отравивший девочку напитком с наркотиком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в отравлении школьницы из города Отрадное наркотиками, сообщили СМИ в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. По информации правоохранителей, задержанный — 17-летний подросток.

Издание уточняет, что парень находится под стражей, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков.

Ранее сообщалось, что в городе Отрадное Ленинградской области восьмикласснице потребовалась срочная госпитализация после того, как незнакомый подросток на улице угостил ее неизвестным напитком. У 14-летней девочки было диагностировано острое наркотическое отравление. Сейчас ее состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

Инцидент произошел 7 июня около 22:00 в городском скейт-парке, где пострадавшая находилась с друзьями. В какой-то момент к компании присоединился неизвестный парень, с которым ребята перебросились парой слов, а девочка сделала несколько глотков из его пластиковой бутылки. Сразу после этого незнакомец покинул компанию, а состояние восьмиклассницы резко ухудшилось, она потеряла сознание.