В Ленобласти мужчина зарезал своего двухлетнего ребенка

Житель Ленинградской области зарезал своего двухлетнего ребенка, сообщает портал 78.RU. Авторы уточняют, что младенец скончался на месте. По факту произошедшего ведется проверка.

По данным авторов, инцидент произошел 14 января рано утром в Киришском районе Ленинградской области. Детали произошедшего, включая пол ребенка, не называются.

Ранее в Челябинске 36-летняя женщина убила десятилетнюю дочь, а после совершила суицид. Тела 6 января обнаружил 18-летний сын погибшей и обратился в полицию. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра.

До этого в Екатеринбурге мать убила троих детей, посчитав, что в них «вселились бесы». Позже выяснилось, что в момент совершения преступления она была под действием наркотических веществ. Свою вину женщина признала частично.

Жители поселка Горный Балыклей Волгоградской области ранее предположили, что 25-летний мужчина забил до смерти свою двухлетнюю дочь из-за того, что она раздражала его своим плачем. Соседи предполагаемого преступника уточнили, что он много пил и ранее был судим за нанесение увечий средней тяжести. По их словам, мужчина и его пассия не отличались адекватным поведением.