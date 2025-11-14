В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии В Ленобласти город Волхов полностью остался без воды после аварии

Город Волхов в Ленинградской области остался полностью без воды после масштабной аварии на водоочистных сооружениях, сообщает Telegram-канал SHOT. Более 50 тысяч жителей ожидают завершения восстановительных работ, пока местные службы организуют подвоз воды. Подачу планируется организовать к концу дня.

По словам жителей, неделю назад водоснабжение уже прерывали из-за повреждения водопровода. При этом реконструкция системы водоснабжения Волхова ведется с 2024 года: на ближайшие два года планируется потратить около 6,8 млрд рублей. Местная прокуратура взяла ситуацию под контроль и готовится дать оценку работе служб и срокам ликвидации аварии.

