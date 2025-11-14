Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 20:09

В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии

В Ленобласти город Волхов полностью остался без воды после аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Город Волхов в Ленинградской области остался полностью без воды после масштабной аварии на водоочистных сооружениях, сообщает Telegram-канал SHOT. Более 50 тысяч жителей ожидают завершения восстановительных работ, пока местные службы организуют подвоз воды. Подачу планируется организовать к концу дня.

По словам жителей, неделю назад водоснабжение уже прерывали из-за повреждения водопровода. При этом реконструкция системы водоснабжения Волхова ведется с 2024 года: на ближайшие два года планируется потратить около 6,8 млрд рублей. Местная прокуратура взяла ситуацию под контроль и готовится дать оценку работе служб и срокам ликвидации аварии.

Ранее в школе Петропавловска-Камчатского произошел прорыв трубы с кипятком: вода залила первый этаж, а отопление отключилось в трех классах. Ученики также рассказали о неприятном запахе. Уборщицы пытались устранить последствия своими силами, при этом официальной эвакуации не было. Прокуратура взяла ситуацию под контроль.

До этого в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве произошел прорыв системы пожаротушения, затопивший 14 из 28 этажей. Вода повредила квартиры, заполнила лифтовые шахты и вызвала частичное обрушение подвесных потолков. Информации о пострадавших нет.

аварии
Ленинградская область
Волхов
водоснабжение
