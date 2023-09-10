В Ленинградской области мужчина упал с балкона вместе с перилами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волхове Ленинградской области мужчина упал с балкона вместе с перилами, сообщает Telegram-канал «78». Пострадавшего госпитализировали, он сломал вставную челюсть и несколько ребер.

Канал отмечает, что мужчина приехал в гости к дочери. В какой-то момент он решил перекурить с зятем на балконе. Мужчина захотел облокотиться на перилах, однако внезапно стал лететь вниз. От более серьезных ранений его спас зять: тот удержал тестя за руку, в результате чего уменьшились скорость и высота падения.

Вечером 9 сентября 23-летний москвич взобрался на статую принцессы Турандот, установленную у здания театра имени Вахтангова на Арбате, и сломал ее. Он попытался встать на голову статуи, но не удержался и рухнул вниз. При этом часть статуи оказалась отколота. После падения молодой человек получил переломы пяток, а также рассек лоб.

Отмечается, что сотрудники полиции не сразу смогли опросить мужчину, поскольку тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В несовершеннолетнем возрасте он часто убегал из дома и постоянно оказывался в базе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Позже молодой человек признался, что в день инцидента выпил бутылку джина и совершил поступок ради привлечения внимания.