«Ради эпатажа»: сломавший скульптуру принцессы Турандот раскрыл свои мотивы MK.RU: сломавший скульптуру принцессы Турандот хотел привлечь внимание

Фото: Igor Sinitsyn/imageBROKER.com/Global Look Press

Сломавший скульптуру принцессы Турандот 23-летний москвич Виктор Руссо сообщил MK.RU, что совершил свой поступок ради привлечения внимания. Он признал, что в тот же день гулял с друзьями и выпил бутылку джина.

Ради эпатажа. Пьяный был, куча народу, внимания захотелось. Просто спонтанная глупость. Сам понимаю, что максимально неправ. Но и сам за это расплатился своим же здоровьем, — сказал Руссо.

Он также отметил, что пьет два раза в неделю слабоалкогольные напитки и не раз попадал в полицию за распитие спиртного. Руссо добавил, что в день инцидента он был расстроен, так как не получил работу в компании, в которой прошел стажировку.

Вечером 9 сентября молодой человек взобрался на статую принцессы Турандот, установленную у здания театра имени Вахтангова на Арбате, и сломал ее. Он попытался встать на голову статуи, но не удержался и рухнул вниз. При этом часть статуи оказалась отколота. После падения Руссо получил переломы пяток, а также рассек лоб.

Отмечается, что сотрудники полиции не сразу смогли опросить мужчину, поскольку тот был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В несовершеннолетнем возрасте Руссо часто убегал из дома и постоянно оказывался в базе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».