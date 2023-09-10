На Арбате мужчина сломал статую Принцессы Турандот Мужчина госпитализирован с переломами после падения со статуи Принцессы Турандот

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

На Арбате неизвестный мужчина взобрался на статую Принцессы Турандот, установленную у здания театра имени Вахтангова, и сломал ее, сообщает Telegram-канаk Baza. Скульптуру установили в 1997 году в честь 75-летия первой постановки одноименной пьесы театра.

По имеющимся данным, мужчина попытался встать на голову статуи, но не удержался и рухнул вниз. При этом часть статуи оказалась отколота.

По информации ТАСС, в результате падения мужчина был госпитализирован с переломами..

В субботу вечером мужчина залез на скульптуру принцессы Турандот, которая стоит на Арбате. В результате его действий верхняя часть скульптуры сломалась, и мужчина упал с нее, — сообщил агентству собеседник в правоохранительных органах.

Подробностей о состоянии пострадавшего не сообщается. Причины данного поступка также остаются неизвестны.

Ранее вандал камнем повредил икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви. Инцидент произошел во время богослужения. Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе. Верующие задержали злоумышленника и передали его полиции. Икона получила незначительные повреждения в виде сколов. Основной удар пришелся на стекло.