Вандал разбил камнем икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры

Фото: Социальные сети

Вооруженный камнем вандал повредил икону Спасителя в храме Киево-Печерской лавры, сообщила пресс-служба Украинской православной церкви (УПЦ) в своем Telegram-канале. Инцидент произошел во время богослужения.

Мужчина зашел в храм преподобного Агапита Печерского во время божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя, — рассказали в УПЦ.

Верующие остановили злоумышленника, а затем передали его полиции.

Судя по опубликованным фото, икона получила незначительные повреждения в виде сколов. Основной удар пришелся на стекло.

Ранее сообщалось, что на Украине суд взял под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом. До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.

В Министерстве иностранных дел России также раскритиковали решение хозяйственного суда Киева о выселении монахов из Киево-Печерской лавры. В ведомстве считают, что это может привести к захвату храма раскольниками, после чего православная святыня будет закрыта. На этом фоне в МИД выразили надежду на реакцию международных правозащитных организаций или судебных инстанций.