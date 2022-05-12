В Курской области задержали россиянина, готовившего теракт

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Силовики задержали жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. По месту проживания задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие и нацистскую литературу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

Федеральной службой безопасности совместно с МВД задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей, — отметили в ФСБ.

Мужчина признался, что таким образом пытался воздействовать на принятие решения о прекращении действий на Украине, куда планировал выехать после теракта.

Ранее в Белгороде задержали двух россиян, которые готовили диверсию на объекте транспортной инфраструктуры, а также отправляли на украинский портал «Миротворец» сведения о российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Как пояснил один из задержанных, он изучал строение железнодорожного пути, чтобы понять, по каким железнодорожным путям передвигаются военные эшелоны, и намеревался вывести пути из строя.