В Курской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих

https://static.news.ru/photo/f2e47722-355d-11eb-b7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Курской области объявили 31 декабря 2020 года выходным днём для государственных служащих и рекомендовали применить аналогичную меру руководству коммерческих организаций.

Кроме того, в сообщении губернатора Романа Старовойта в соцсети «ВКонтакте» говорится , что суббота, 26 декабря, станет рабочим днём.

Так же организовать рабочий процесс рекомендую коммерческим организациям, — написал областной глава.

Ранее член Общественной палаты России Султан Хамзаев попросил руководителей регионов сделать 31 декабря выходным днём. Однако кабмин уже принял решение, согласно которому последний день 2020 года будет рабочим, в отличие от 31 декабря 2021 года. При этом регионам РФ и частным организациям разрешено самостоятельно принять решение по этому вопросу.

Как передавал NEWS.ru, сенатор Сергей Леонов, входящий в состав социального комитета Совета Федерации, предложил реализовать инициативу ЛДПР и сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе. Он напомнил, что данную идею поддерживают 85% россиян. Применительно к 2020 году это добавит праздничного настроения в условиях пандемии коронавируса, отметил Леонов.