В Курганской области выявлена массовая гибель косуль Ural Mash: в Курганской области 100 косуль погибли от истощения за три недели

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В Курганской области 100 сибирских косуль погибли от истощения за три недели, передает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, всего за зиму умерли 1800 животных этого вида.

По информации канала, директор шадринского общества охотников и рыболовов Виктор Шалабанов получил территорию, при условии, что животные будут благополучно на ней существовать, однако с задачей не справился. Как утверждают авторы, директор попросил егеря скрыть следы гибели косуль.

Как пишет Ural Mash, инспектор природоохраны добивается привлечения Шалабанова к ответственности за бездействие, а он в свою очередь отмечает, что косуль подкармливали тем, что было, но этого не хватило. Тела животных лежат на полях и проезжих частях, их не убирают, а останки привлекают диких хищников.

Ранее трупы собак и кошек нашли в лесу под Псковом, правоохранители начали проверку обстоятельств произошедшего. Возле мертвых животных, которых случайно обнаружил местный пенсионер, были разбросаны медицинские шприцы. Всего было обнаружено 10 мертвых собак и кошек разных пород. Полиция объявила в розыск причастных к массовой гибели животных. Местный участковый опросил пенсионера, который нашел туши.