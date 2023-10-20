Трупы собак и кошек вперемешку со шприцами нашли в лесу под Псковом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трупы собак и кошек нашли в лесу под Псковом, правоохранители начали проверку обстоятельств произошедшего, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. Возле мертвых животных, которых случайно обнаружил местный пенсионер, были разбросаны медицинские шприцы.

Прокуратурой области поставлено на контроль проведение проверки по факту обнаружения животных без признаков жизни. Вечером 19 октября в отдел полиции обратился 67-летний мужчина по факту обнаружения мертвых собак в лесополосе деревни Пожнище Псковского района. В настоящее время территориальным органом УМВД России по Псковской области организована процессуальная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в прокуратуре области, — рассказали в ведомстве.

По данным ТАСС, всего было обнаружено 10 мертвых собак и кошек разных пород. Полиция объявила в розыск причастных к массовой гибели животных. Местный участковый опросил пенсионера, который нашел туши.

В конце июля в Москве зафиксировали массовую травлю кошек. По предварительной версии, это было дело рук живодера. Полиция начала проверку по заявлению о жестоком обращении с животными.

В октябре в Якутии местная блогерша во время стрима, будучи пьяной, скинула с балкона шестого этажа коробку с четырьмя котятами. Она рассказала зрителям, что с детства страдает от аллергии на кошек. Зоозащитники потребовали от правоохранителей наказать женщину.