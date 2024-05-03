В Кургане рассказали об изменении уровня воды в Тоболе Власти Кургана: уровень воды в реке Тобол снизился до 799 сантиметров

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился на 13 сантиметров за последние сутки и остановился на отметке 799 сантиметров, сообщила пресс-служба администрации города. Снижение уровня воды также наблюдается в Кетовском округе.

По данным гидропоста на 08:00 на 3 мая, уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 799 см. В Кетовском округе также продолжается снижение уровня воды. В районе Кетово — 778 см, — сказано в сообщении.

В районе села Белозерского вода находится на уровне 6,05 метра, в районе села Памятное — 5,51 метра. Опасным для Тобола на территории Кургана считается отметка в 850 сантиметров. Уровень воды в реке постепенно снижается уже на протяжении нескольких дней.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о смещении пика паводка на территории региона. По его словам, гидрологи отмечают нетипичное поведение реки Тобол. Вода в ней движется очень медленно из-за разлива по пойме. Он подчеркнул, что в Упорово максимальный уровень воды прогнозируется после 6 мая, а в Ялуторовске — с 9 по 10 мая. Как отметил Моор, на федеральной трассе Р-402 продолжаются работы и сохраняется реверсивное движение.