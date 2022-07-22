В Крыму задержали петербуржца, который захотел воевать на стороне Украины Сотрудники ФСБ задержали петербуржца, который захотел вступить в ряды ВСУ

Фото: shutterstock

Сотрудники спецслужб задержали 35-летнего петербуржца в Крыму, который захотел вступить в ряды украинской армии, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. В ведомстве уточнили, что житель культурной столицы намеревался участвовать в диверсионных операциях против Вооруженных сил России, пишет РИА Новости.

На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины, — сказано в сообщении.

По информации силовиков, житель Санкт-Петербурга уволился с работы, купил камуфляжную форму, аптечку, а также прошел курс медицинской, тактической и боевой подготовки. Мужчина также общался с бойцами ВСУ, чтобы в дальнейшем примкнуть к военизированным формированиям Украины.

Ранее сообщалось, что российские силовики выявили одну из самых крупных группировок диверсантов в Херсонской области, которая функционировала под эгидой сотрудников СБУ из Одессы. Успешные действия силовиков привели к задержанию диверсанта, который планировал подорвать железнодорожные пути.