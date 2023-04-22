В Крыму сработали системы ПВО Аксенов сообщил, что над Крымом сработали системы ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

В небе над Крымом сработали системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram глава полуострова Сергей Аксенов. Он уточнил, что пострадавших нет, и призвал сохранять спокойствие.

В небе над Крымом отработали силы ПВО. Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — подчеркнул Аксенов.

8 апреля Аксенов сообщил, что в Крыму над Феодосией была сбита ракета, которая была запущена со стороны Украины. Его советник Олег Крючков добавил, что обломки сбитой ракеты упали в одном из населенных пунктов. Жертв и разрушений в результате инцидента нет.

21 марта глава Крыма сообщил, что в районе города Джанкой на севере полуострова отработала система ПВО. По данным руководителя республики, один человек в результате получил ранения.

16 марта Аксенов заявил, что в Сакском районе Крыма был сбит беспилотник. Он отметил, что до полуострова регулярно долетают дроны, однако силами ПВО они все сбиваются.