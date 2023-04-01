В Крыму спрогнозировали наступление переломного момента в СВО Константинов: переломный момент на Украине произойдет в 2023 году

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации

В 2023 году произойдет переломный момент в спецоперации на Украине, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, уже сейчас ситуация развивается в сторону завершения конфликта, а победа России «предопределена».

Победа России предопределена. Переломный момент будет в этом году. Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта, — сказал Константинов.

В то же время политик отметил, что конфликт не завершится быстро и не миром, а «полной потерей киевской хунтой власти над страной». Константинов считает, что СВО закончится тем, что к осени Россия «вернет контроль над своими историческими территориями», чему будет способствовать в том числе успешное выполнение задач со стороны армии.

Ранее NEWS.ru изучил публикации мировых СМИ, посвященные китайскому плану по урегулированию конфликта на Украине. Некоторые из них ожидают, что мир наступит уже этим летом.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться от двух до четырех лет. По его словам, это станет проблемой для ФРГ.